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Haberlerİş-YaşamAvrupa'ya TÜGİAD Damgası

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu Başkanlığı TÜGİAD’a emanet

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu (YES For Europe) Başkanlığına Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım seçildi. Oy birliği ile kurumun başkanlığa seçilen TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım, "Türk genç girişimcilerinin Avrupa’daki sesi olmaya devam edeceğiz. En büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği’nde Türk genç girişimcilerini Avrupa’daki her platformda destekleme mücadelemize şimdi daha güçlü devam edeceğiz" dedi

TÜGİAD
HABERTURK.COM

Bünyesinde 21 ülkeden, 500 binin üzerinde genç girişimci bulunan Avrupa genç girişimcileri resmi çatı konfederasyonu YES For Europe’un başkanlığını Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) kazandı.

Oy birliği ile kurumun başkanlığa seçilen TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım, "Türk genç girişimcilerinin Avrupa’daki sesi olmaya devam edeceğiz. Bu yeni ticaret köprülerinin kurulması anlamında çok önemli. Avrupa Birliği’ne ve vizyonuna inancımız tamdır. En büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği’nde Türk genç girişimcilerini Avrupa’daki her platformda destekleme mücadelemize şimdi daha güçlü devam edeceğiz" dedi.



Yıldırım, 2020 Eylül ayında İstanbul’ da bir EYEC (Geleneksel YES For Europe toplantısı) organizasyonu düzenleyeceklerini bildirdi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TEMSİL EDİYOR

Türkiye'nin Başkan olarak seçildiği YES For Europe'un Başkan Yardımcılıklarına Portekiz, İspanya, Polonya, Almanya seçilirken, İtalya ise Muhasip Üyeliğe seçildi.

1998 yılında Brüksel merkezli kurulan Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu (YES For Europe),genç girişimcilerinin Avrupa Birliği içerisindeki sesi olarak faaliyet gösteriyor. Konfederasyon, genç girişimcilerin Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin hükümetlerini nezdinde lobi faaliyetlerini yürütürken, dünya genelinde üyesi olan tüm genç girişimcileri küresel organizasyonlarla bir araya getiriyor.

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