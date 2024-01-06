Bir süredir ekranlarda yer almaması hakkında konuşan Vural Çelik, "Ülkede mizah sorunu var. Dram projeleri altyazılarla kolaylıkla yurt dışına servis ediliyor. Komedi ise daha etnik. Ülkenin Karadeniz, Doğu Trakya bölgelerine ait mizah anlayışı olduğu için yapımcılar bunu pek tercih etmiyor. Ülkemizde çok yetenekli komedi oyuncuları boşta" demişti.

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"GÜLSE BİRSEL İLE YİNE AYNI PROJEDE ROL ALIRIM"



Vural Çelik, gazetecilerin, "Gülse Birsel ile bir daha rol alır mısınız?" sorusuna, "Tabii ki... Ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir ancak üç günlük dünya. Önemli olan hataları unutup, geçmişte bırakıp, önümüze bakmak. Dünya ileri gidiyor, biz ileri gidiyoruz. 'Avrupa Yakası'nı 20 yıl önce yaptık. Ben 30 yaşındaydım, şimdi 50 yaşındayım. Üç günlük dünya. O yüzden kimsenin kimseye küsmesine gerek yok. Zaten komedide bir avuç insanız. Projelere baktığınız zaman görmek istediğiniz insanı görürsünüz ve 'O da var, bu da var' dersiniz. Ama sen bir oyuncuya küssün, senarist bir oyuncuya küs, yapımcı bir oyuncuya küs, oyuncu bir yapımcıya küs... Ne olacak böyle?" şeklinde cevap vermişti.