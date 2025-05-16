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        Haberler Gündem HT Trend Avrupa Zirvesi'nde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

        Avrupa Zirvesi'nde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

        Avrupa Zirvesi'nde yapay zeka ile liderlerin çocukluk halleri canlandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında otururken kendi çocukluk görüntüsünü görünce tebessüm etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:33
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        Zirvede renkli anlar!
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        Avrupa Zirvesi'nde bu yıl dikkat çeken anlardan biri, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan özel bir sunum oldu. Zirveye katılan tüm liderlerin çocukluk halleri, yapay zekâ kullanılarak dijital ortamda canlandırıldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBESSÜM ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu özel çalışmada yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana oturan Erdoğan, kendi çocukluk halini ekranda görünce tebessüm etti.

        Salondaki diğer liderlerin de dijital çocukluk hallerine verilen tepkiler, samimi ve renkli anlara sahne oldu.

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