Avukat Altın Mimir kimdir? Altın Mimir kaç yaşında, nereli?
Ünlü avukat Altın Mimir son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Mimir'in İstanbul'da iş insanı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler Devrim arasındaki boşanma davası sürecinde ikili oynadığı iddia edildi. Bu zamana kadar pek çok ünlü ismin avukatlığını üstlenen Avukat Altın Mimir kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İşte Avukat Altın Mimir hakkında tüm bilgiler
Avukat Altın Mimir hayatı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Altın Mimir, Emek Hukuk ofisinde, ticaret ve şirketler hukuku, aile hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku ve ekonomik suçlardan kaynaklı ceza hukuku davalarında uzmanlaşmış avukatlarla hizmet vermektedir. Peki Altın Mimir kimdir, kaç yaşında ve nereli?
ALTIN MİMİR KİMDİR?
Avukat Altın Mimir, 1972 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Ovacık'ta tamamlayan Mimir, 1985-1989 yılları arasında Çorum Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından hemşire olarak Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Bu dönemde gece çalışarak ve gündüz eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
1994 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezuniyetini takiben, Prof. Dr. Çetin Özek'in yanında avukatlık stajını tamamladı. 1998 yılında çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak kendi ofisi olan Emek Hukuk'u kurdu.
Avukat Altın Mimir, bugün Emek Hukuk ofisinde, ticaret ve şirketler hukuku, aile hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku ve ekonomik suçlardan kaynaklı ceza hukuku davalarında uzmanlaşmış avukatlarla hizmet vermektedir.