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        Avukat, ofisinde ölü bulundu

        Antalya'da 54 yaşındaki avukat Adnan Peker, aynı zamanda ofis olarak kullandığı ikametinde ölü bulundu. Babasının ölüm haberini alarak gelen kızı gözyaşlarını tutamadı. Peker'in yaklaşık bir yıl önce eşini kaybettiği ve sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:14 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:14
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        Avukat, ofisinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında oturan avukat Adnan Peker'e (54) dünden bu yana ulaşamayan bir meslektaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Peker'in aynı zamanda ofis olarak kullandığı ikametine gelen ve kapıyı çalan polis ekipleri yanıt alamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerinden destek istedi.

        Adrese gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile merdivenle ikamete giren ekipler Adnan Peker'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin Peker'in yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine gelen kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kızı yakınları teselli etti.

        Belediye tabibi ve savcılık incelemesinin ardından Adnan Peker'in ölümü normal olarak değerlendirilirken, Peker'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Öte yandan, Peker'in yaklaşık bir yıl kadar önce eşini kaybetmesinin ardından toparlanamadığı ve sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

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        #avukat
        #ölüm
        #Antalya
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