Avustralya’nın Melbourne kentinde 1996 ile 2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yapan 77 yaşındaki Kardinal George Pell’in, iki erkek çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davada jürinin kararı belli oldu.

Jüri, Vatikan’ın 3 numaralı ismi olan Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar verdi.

Yaklaşık 3,5 günlük düşünme süresinin ardından kararı açıklayan 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri üyelerinin tamamının, Pell’in 5 tacizden suçlu olduğuna kanaat getirdikleri bildirildi.

Medyada yer alan taciz ve tecavüz ifadeleri, mağdurlardan birinin 2015 yılında önce polise, ardından da mahkemeye anlattıklarına dayanıyor. Hayatını kaybeden diğer mağdurun ise ne zaman ve neden vefat ettiği konusunda bilgi bulunmuyor.

KARDİNAL SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Jüri tarafından suçlu bulunmasına karşın hakkındaki suçlamaları reddeden Pell, masum olduğunu ifade etti. Yarınki mahkemeden çıkacak karara itiraz edeceklerini açıklayan Pell’in avukatları ise davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismarları araştırmak için 2012 yılında kurulan Kraliyet Komisyonu, beş yıllık araştırmanın ardından 2017 yılında yayınladığı raporunda, kiliseler, okullar ve devlet kurumlarında on binlerce çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya çıkarmıştı. Komisyon benzer vakaların tekrarlanmaması için yetkililere tavsiyelerde bulunmuştu.

Avustralya Katolik Piskopos Konferansı Başkanı Başpiskopos Denis Hart, mağdurlardan özür dileyerek tavsiyeleri dikkate alacaklarını ve piskoposların evlenme yasağı konusundaki öneriyi Vatikan'a ileteceklerini kaydetmişti.

PAPA FRANCIS, ÇOCUK TACİZİNE KARŞI DURUŞU VE DÜRÜSTLÜĞÜ İLE ÖVMÜŞTÜ

Dürüstlüğü ve çocuk tacizine karşı tutumu sebebiyle Papa Francis'in övdüğü Kardinal George Pell, geçtiğimiz Aralık ayında çocuk tacizinden suçlu bulunmasından sonra Vatikan tarafından papalığın danışma konseyinden ihraç edildi.

Kardinal George Pell'in suçluluğu ve muhtemel mahkumiyetinin Katolik cemaati içinde bir büyük dalgalanmaya yol olacağı ve Papa'nın çocuk tacizine karşı tutumuna büyük bir darbe olacağı iddia edildi.

George Pell, mahkeme salonundan polis kordonu arasında çıkarılırken dışarıda kendisini bekleyen halk tarafından "Cehennemde yanacaksın. Cehennemde yan Pell" sloganları ile protesto edildi.

Kardinal Pell mahkeme kararı hakkında bir açıklama yapmazken avukatı Paul Galbally "Kardinal hep masumdu ve öyle de kalacak. Karar temyize götürüldü. Temyizin sonucunu bekleyeceğiz" dedi.