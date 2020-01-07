SON DAKİKA FELAKET! Avustralya yangını hayvan türlerini tehdit ediyor: 25 bin koala...

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Avustralya'yı etkisi altına alan ve haftalardır devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Kıtadaki vahşi yaşam ve doğa çeşitliliği de yangınlardan etkileniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'daki yangınlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de kıtanın güneyinde yer alan Kanguru Adası oldu. Şu ana kadar adada 155 bin hektarlık bir alanın yandığı bildirildi.

Bilim insanları adada yaşayan birçok nesli tehlikede olan canlı türü bulunduğunu ve bu türlerin devamının tehlikeye girdiğini söylüyor.

Ada popülasyonunda yer alan siyah papağanlar da bu türlerden biri. 1990'lardan itibaren korumaya alınan siyah papağanların sayısı 150'den 400'e kadar çıkarılmıştı. Ancak Queenslan Üniversitesi'nde kuşlar üzerine çalışan bilim insanı Daniella Teixeira, yangın sebepli ölümlerin yanı sıra birçok beslenme ve üreme alanının da yok olduğunu söylüyor.

22 yıldır papağan projesinde çalışan Dr Gabriel Crowley ise halen umut olduğunu ve en azından bir sürünün alevlerden kaçabilmesini umduğunu belirtiyor. Ancak yangınların üreme sezonunda başladığını ve birçok dişinin üzerine oturdukları yumurtalarını bırakıp kaçmaya gönülsüz olacaklarını hatırlatıyor.

Kanguru Adası'ndaki yangının papağanlar kadar etkilediği bir diğer türde koalalar oldu. 1920'li yıllarda anakaradaki kürk ticaretinden kaçırılarak adaya getirilen koalalar burada hayata tutunmuştu.

Ancak uzmanlar, adadaki nüfusları 50 bine kadar ulaşan koalaların yangınlarda tahmini olarak 25 bininin hayatını kaybettiğini düşünüyor.

Kanguru Adası'daki yangın Flinders Chase doğa parkına düşen şimşeklerle başlamış ve 160 kilometre uzunluğundaki adada iki kişi de hayatını kaybetmişti. Adadaki tarım ve turizm sektörlerinin de yangından ağır hasarlı çıktığı belirtiliyor.