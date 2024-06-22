Avusturya'da Filistin protestosu: "Soykırıma son"

Filistinliler için eşitlik ve yaşam imkanının elde edilmesi için direnişin kaçınılmazlığına dikkati çeken Weinberger, "Çok açıkça ifade ediyoruz ki apartheidın yaşam hakkı yoktur. Sömürgeciliğin yaşam hakkı yoktur. Soykırım hiçbir şekilde var olamaz. Bu nedenle her ne olursa olsun susmayacağız ve bu soykırımı önlemek için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.