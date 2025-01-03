Avusturya'da liberal NEOS Partisi üçlü koalisyon görüşmelerinden çekildi

NEOS Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, 3 partinin genel başkanının katılımıyla dün gerçekleştirilen görüşmenin ardından bugün beklenmedik şekilde basın toplantısı düzenleyerek partisinin kararını kamuoyuyla paylaştı.

Meinl-Reisinger, koalisyon müzakerelerinde bulunduğu ÖVP ve SPÖ’nün değişim ve yenilikten yana olmadıklarını, daha ziyade geçmişteki yaklaşımları sürdürme anlayışı içinde hareket ettiklerini savunarak, bu nedenle NEOS olarak koalisyon görüşmelerinden çekilme kararı aldıklarını bildirdi.

Basın toplantısı öncesinde aldıkları kararı müzakere yürüttükleri partilerin genel başkanları ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile paylaştıklarını aktaran Meinl-Reisinger, muhataplarının bir sonraki seçime göre yaklaşım sergilediklerini, ülkenin gelecek 20 yılını şekillendirecek köklü adımlar atmaya hazır olmadıklarını, böyle bir oluşum içinde de NEOS’un bulunmayacağını ifade etti.

REKLAM Meinl-Reisinger, özellikle eski Başbakan Sebastian Kurz döneminde atılan adımların "bedeli ne olursa olsun mantığı" ile yapıldığını, bunun da bütçeye ciddi zarar verdiğini savunarak, ekonomik duruma ilişkin seçim öncesi tahmin ettiklerinden çok daha vahim bir durumla karşı karşıya olunduğunu ve buna yönelik reform yaklaşımını muhataplarında görmediğini sözlerine ekledi.

Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Karl Nehammer, yılbaşı öncesi yaptığı açıklamada, üçlü koalisyon hükümetinin ocak ayında kurulabileceğine inancını dile getirmişti. Aşırı sağcılar, koalisyon görüşmelerinin dışında kalmıştı Avusturya’da 29 Eylül’de düzenlenen genel seçimleri, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırada tamamlamış ancak meclise girmeyi başaran diğer partilerin aşırı sağcılarla iktidarı paylaşmak istememesi nedeniyle koalisyon görüşmelerinin dışında kalmıştı.