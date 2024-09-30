Avusturya'da seçimi aşırı sağcı FPÖ kazandı

Avusturya’nın kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin paylaştığı sandık çıkış anketine göre, seçime katılım oranı yüzde 78 olurken, aşırı sağcı FPÖ oyların yüzde 28,8’ini alarak sandıktan çıkan birinci parti oldu.

İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,1 ile üçüncü oldu.

Liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) yüzde 9,3, oranında ve iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi de yüzde 8,3 oranında oy aldı.

Bu sonuçlara göre 183 üyeden oluşan ulusal meclise, FPÖ 56, ÖVP 52, SPÖ 41, NEOS 18, Yeşiller ise 16 milletvekili gönderecek.

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AŞIRI SAĞCILAR HÜKÜMET KURMAK İSTİYOR

Kurulduğu 1956’dan bu yana ilk defa bir genel seçimde birinci olan aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, kendisi ile koalisyon kurmak istemeyen diğer partilere vatandaşın verdiği mesajı iyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Kickl, partisinin pozisyonunda bir değişiklik olmayacağını, seçmenden aldığı destekle hükümet kurmak istediklerini dile getirdi.

MECLİSE GİREN PARTİLER AŞIRI SAĞLA KOALİSYON KURMAK İSTEMİYOR

2019’da yapılan genel seçime göre yüzde 11’in üzerinde oy kaybeden merkez sağ ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer da seçim öncesinde açıkladığı gibi aşırı sağcı lider Kickl’e koalisyon kurmayacağını, bu husustaki yaklaşımının değişmediğini ifade etti.