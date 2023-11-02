Avusturya plakalı araçta kadın öldü

Avusturya plakalı otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kırşehir'de, Avusturya plakalı otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Feci kazada, otomobildeki Kezban Demirel hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı

Kırşehir'de otomobille hafriyat kamyonunun çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Özbağ beldesinde meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Halil Demirel (60) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil, tali yoldan çıkan N.U.'nun (48) kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Halil Demirel ile yanındaki eşi Kezban Demirel (60) ve hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Kezban Demirel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kezban Demirel, yarın öğle vakti Kırşehir'in Karahıdır köyünde toprağa verilecek.