Ay bir tane değilmiş! Birden fazla uydu olduğunu biliyor muydunuz? Güneş sisteminde kaç uydu vardır?
Gökbilimi dünyasında her geçen gün yeni keşiflerle karşılaşıyoruz. Örneğin, pek çoğumuzun aklına Güneş Sistemi'ndeki uydular denince sadece Ay geliyor, oysa gezegenler ve cüce gezegenler etrafında dönen yüzlerce uydu var. İşte detaylar!
Güneş Sistemi'nin derinliklerine yolculuk ettiğinizde, sadece gezegenlerle değil, sayısız uyduyla da karşılaşırsınız. Ay'ın Dünya için tek başına bir uydusu olsa da, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler etrafında dönen toplamda yüzlerce uydu mevcut. Ama gerçekte kaç tanesini biliyoruz?
"MİNİMOONS"
Quasi-moons ve minimoons gibi bazı doğal uydular da geçicidir ve gezegenlerin yörüngesinde gerçek anlamda dolanmazlar.
HER ŞEY UYDU KABUL EDİLMİYOR!
Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde gökbilimci olan Brett Gladman, Satürn ve Uranüs gibi gezegenlerin halkalarını oluşturan küçük kaya parçaları olan halka parçacıklarının ev sahibi gezegenin yörüngesinde döndüğünü ancak uydu olarak kabul edilmediğini söyledi.
Gladman, genellikle “halka uydular” veya “aycıklar” olarak adlandırılan birkaç yüz metreden küçük nesnelerin de “bulanık tanımlara” sahip olduğunu ve gerçek uydu olarak kabul edilmediğini sözlerine ekledi.
GEZEGEN UYDULARI
Güneş'e en yakın olan yıldızımızın en yakın komşuları Merkür ve Venüs'ün, dev gaz topuna olan yakınlıkları nedeniyle gerçek uyduları yoktur; bu da gezegenlerin olası uydularını uzun zaman önce koparıp atmış olurdu.
Venüs'ün bilinen bir yarı-ayı var, Zoozve, ancak bu sayılmaz çünkü aslında Venüs'ün değil Güneş'in yörüngesinde dönüyor.
DÜNYA'YA GELELİM...
Ana gezegenimizin sadece bir büyük uydusu vardır. Ancak, aynı zamanda en az yedi yarı-ay'a sahiptir ve zaman zaman yaklaşık bir yıl boyunca ek mini-aylar kazanır. Bu ay taklitçileri de sayılmaz. Ancak bazı bilim insanları bu uzay kayalarını gezegenler arası bir tür olmamıza yardımcı olacak geçici üsler olarak kullanabileceğimizi düşünüyor.
Sırada iki gerçek uydusu olan Mars var: Phobos ve Deimos. Her ikisi de sadece birkaç mil genişliğinde ve Kızıl Gezegen'e çok yakın bir yörüngede dönüyorlar. Phobos yavaşça Mars'a doğru düşüyor ve bir gün dünyanın yüzeyine çarpacağı tahmin ediliyor - eğer önce parçalanmazsa.
95 TANE UYDUSU VAR!
Dev gezegenlere doğru ilerledikçe işler daha da ilginçleşmeye başlıyor. İlk gaz devi Jüpiter'in dört büyük uydusu da dahil olmak üzere tam 95 uydusu vardır: Callisto, Europa, Io ve güneş sistemindeki en büyük uydu olan Ganymede.
GEZEGEN KEŞFEDİLDİKÇE UYDU SAYISI ARTIYOR
Güneş sisteminde daha fazla gezegen bulmamız halinde gezegen uydularının sayısı da artabilir. Böyle bir gezegen, güneş sisteminin uzak köşelerinde gizlenmiş olabilecek varsayımsal dev bir gezegen olan, bulunması zor Dokuzuncu Gezegen'dir. Eğer bu gezegen gerçekten varsa, araştırmacılar şimdiden birden fazla uyduyla çevrili olabileceği hipotezini ortaya atmışlardır.
Araştırmacılar ayrıca, haydut gezegenler olarak bilinen ve Güneş'in çekim gücüyle yıldızlararası uzaydan yakalanan başka uzak dünyaların da uyduları olabileceğini tahmin etmektedirler.
KÜÇÜK CİSİM UYDULARI
IAU dış güneş sisteminde bulunmayı bekleyen “100'den fazla” ekstra cüce gezegen olabileceğini ve bunların hepsinin uyduları olabileceğini tahmin ediyor.
Ashton, “Tıpkı dev gezegen uyduları gibi, bunların da büyük çoğunluğunu henüz keşfetmedik” dedi. Toplamda, muhtemelen “gezegen uyduları kadar küçük cisim uydusu olacak” diye ekledi.