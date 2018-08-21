Bilim adamlarının uzun zamandır Ay’ın karanlık ve derin bölgelerinde su olabileceğine dair şüpheleri gerçek çıktı! 20 Ağustos’ta Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan makalede Ay’ın kutuplarında buz halinde su bulunduğuna dair kesin kanıtlar sunuldu.

Ayın kuzey ve güney kutupları güneş ışığına maruz kalmadığı için bölgeyi karanlık ve inanılmaz derecede soğuğa maruz bırakıyor. Bölgelerdeki sıcaklık derecesi ortalama -260 fahrenhayt yani -126 derece ile ifade ediliyor. Geçmişte bilim adamları güney kutbunda buz olduğuna dair verilere ulaşmışlar ancak bu gözlemler kesin delil olarak ifade edilemeyeceği için bir sonuca ulaşılamamıştı.

Ay’ın kutup bölgelerinde buz olduğuna dair kanıtlar, 2008 yılında kalkış yapan ve NASA’nın Ay’ın mineralojisini haritalandıran M3 isimli uzay aracından elde edildi. Aynı araç 2009 yılında büyük bir keşfe imza atarak yine kutup bölgelerinde su molekülleri bulmuştu. Yeni keşif ise gelecekteki Ay görevleri için büyük önem taşıyacak.

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