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        Haberler Müzik 'Ay Işığı' konserler dizisi sürüyor - Magazin haberleri

        'Ay Işığı' konserler dizisi sürüyor

        Mehmet Fatih Yalçınkaya, Anadolu coğrafyasının türkülerini Zorlu PSM'de Turkcell Platinum sahnesinde müzikseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:04
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        'Ay Işığı' konserler dizisi sürüyor
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        Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu kültür ve sanat yolculuğunun başlangıcını 'Ay Işığı' adını taşıyan albüm ile veren Mehmet Fatih Yalçınkaya, verdiği konserlerle dinleyicileri büyülemeye devam ediyor.

        Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan konser için Yalçınkaya, her biri birbirinden yetenekli müzisyenlerle kurduğu orkestra ile konser programına devam ediyor.

        Mehmet Fatih Yalçınkaya, Anadolu’nun en önemli miraslarından biri olan türkülerimizi genç kuşaklara aktarmak, halkın Türk müziğine olan ilgisini arttırmak için yeniden sahnede olacak.

        'Ay Işığı' konseri verdi
        'Ay Işığı' konseri verdi
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        #Mehmet Fatih Yalçınkaya
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