"ÇALIŞTIRACAK ELEMAN BULAMIYORUZ"
Kahramanmaraş'taki pamuk tesisinde çalıştıracak eleman bulamadığını söyleyen Öksüz" Kahramanmaraş'taki tesisi Suriyeliler olmasa çalıştıramayacaktık. En büyük sıkıntımız gençlerin çalışmak istememesi. İşsizlik ve sosyal yardımlar yerine istihdama teşvik verilirse daha güzel olur" dedi.
'KONKORDATO İLAN ETMEK MARİFETMİŞ GİBİ OLDU'
Her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de her ay mutlaka konkordato ilan eden bir kaç firmanın olduğunu belirten Öksüz, "Hem hazır giyimde, hem de bizim sektörde çok sayıda olmasa da her ay bir kaç firma konkordato ilan ediyor" dedi. Kendi sektörlerindeki firmaların da çok rahat bir şekilde konkordato ilan ettiğine dikkati çeken Öksüz, "Firmalarımız çok rahat bir şekilde konkordato ilan etmeye başladılar. Bu sonuç olarak sektörü etkiliyor, zincirin bir halkası. Sonuçta siz piyasadan alacağınızı alamazsanız borcunuzu ödeyemiyorsunuz. Bunun bu kadar rahat olmaması lazım. Geçmişte de çok hatalar yapıldı bu çek kanunuyla ilgili, bunun bedeli çok ağır ödendi. Bunları biraz daha sıkmak lazım, kontrollü yapmak lazım. Bir de bu durum o kadar çok normal hale geldi ki inanın eskiden bu sürece giren kişi utanırdı sıkılırdı. Şimdi bu bir marifetmiş gibi oldu. İnsan buna üzülüyor. Bir de dik geziyorlar yani. Bu durum ticari ahlakı da bozuyor." ifadelerini kullandı.
TERSİNE GÖÇ PROJESİ BAŞLATTIK
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, özellikle Doğu ve Güneydoğu' da gençlere yönelik başlattıkları proje kapsamında özellikle genç kızlara meslek kazandırmayı hedeflediklerini belirterek "Gençler hizmet sektörüne yöneliyor ama sanayi sektöründe de çalışacak gençlere ihtiyaç var. Bu bağlamda sosyal yardım kriterleri daraltılmalı." açıklamasında bulundu
TEKSTİLİ TERCİH EDENE BURS VE İŞ GARANTİSİ
Sektörün imalat sanayiinde en fazla üretim yapan dördüncü sektör olduğunu ve hazırgiyim sektörü ile birlikte 2 milyon kişilik bir istihdam yarattığının altını çizen Öksüz, ancak son zamanlarda tekstil sektörünün olumsuz bir algı problemi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Yakın bir zamana kadar Tıp Fakültesi puanları ile yarışan Tekstil Mühendisliği bölümlerinin kontenjanlarını dolduramama sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Öksüz, bununla ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını anlattı. Öksüz, şunları söyledi:
"Sektörümüz ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşmakta güçlük çekiyor. 2017 yılında yüzde 86 doluluk oranına sahip olan Tekstil Mühendisliği bölümlerinin doluluk oranları bu yıl yüzde 42’ye kadar düştü. 2018-2019 döneminde tekstil mühendisliği bölümünü sadece 228 öğrenci tercih etti. Halbuki bizim her yıl 400-500 öğrenciye ihtiyacımız var. Sektörümüzde oluşturulan negatif algının önüne geçebilmek ve yetişmiş insan gücüne duyduğumuz ihtiyacı giderebilmek amacıyla, Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası ve YÖK işbirliği ile bir mutabakata vardık. Bu kapsamda tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere iş garantili burs sistemi için bir yol haritası oluşturduk ve Bakanlığın onayına sunduk. İlk 100 bine giren öğrencilere burs ve iş garantisi vermek istiyoruz. Bakanlık onayını alır almaz asgari ücrete eşit olacak bir burs miktarı ile programı başlatacağız."
'KENEVİR EKİMİ HAMMADDE ÇEŞİTLİLİĞİNDE REKABETÇİLİĞİMİZİ ARTIRIR'
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ile gündeme gelen kenevir ekiminin tekrar başlatılacağı yönündeki gelişmeleri de değerlendiren Öksüz, "Sektörümüz için kenevir yeni bir alan yaratabilir. Kenevir ketenin hammaddesi olduğu için tekstilde de kullanılıyor. Bunun üzerine çalışıp Türkiye'de üretimi olmayan keten elyafın önü açılabilir ve sektörümüze ciddi bir fayda sağlayabilir" dedi.
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