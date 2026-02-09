'Ay Tedirginliği' gala yaptı
Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda (BBT), sezonun en sarsıcı yapımlarından, usta yazar Özen Yula'nın kült eseri olan 'Ay Tedirginliği'ni gala gecesinde ayakta alkışlandı
Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş yönetiminde başlattığı köklü değişim vizyonuyla 13 Ocak 2026’da tarihi Baruthane Sahnesi’nde prömiyer yapan ve usta yazar Özen Yula’nın kült eseri olan "Ay Tedirginliği", 7 Şubat 2026 tarihinde Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir gala organizasyonuyla sanatseverlerle buluştu.Ragıp Savaş
BBT, sadece sahnelerini değil kurumsal kimliğini de yeniledi. 324 yıllık bir geçmişe sahip olan Ataköy Baruthane Sahnesi’ni restore ederek kentin kültür envanterine yeniden kazandıran İBB Kültür ile önemli bir protokole imza atan BBT; logo tasarımından dijital arayüzüne, kurumsal dilinden afiş estetiğine kadar her alanda kabuk değiştirdi. Bu değişim, geçmişin mirasını modern bir vizyonla geleceğe taşıma hedefini taşıyor.
Özen Yula’ya 2001 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde "Yılın En Başarılı Yazarı" ödülünü kazandıran eser, yazılışının 30. yılında BBT’de yeniden hayat buluyor. Yönetmenliğini Burcu Halaçoğlu’nun üstlendiği, başrollerini Damla Karaelmas ve Emre Koç’un paylaştığı oyun; izleyiciyi 1950’lerin İstanbul’unda puslu bir gece yolculuğuna çıkarıyor.
Faili meçhul cinayetlerden azınlık meselelerine kadar toplumsal hafızanın en hassas ve karanlık noktalarına dokunan yapım, "ay ışığının" soğuk gölgesinde sarsıcı bir yüzleşme sunuyor seyircisine. Minimalist dekoru ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken eser, prömiyerinden itibaren eleştirmenlerden tam not aldı.
Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gala, sanat, siyaset ve spor dünyasını bir araya getirdi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ile BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş’ın ev sahipliğindeki geceye Alican Yücesoy, Murat Evgin, Betül Demir, Selçuk Borak, Didem Sökmen, Sinem Öztürk, Sermet Yeşil, Aslı Öngeren, Asu Maro, Meral Çetinkaya, Tuğçe Tanış, Tuğçe Şahin, Hakan Altıner, Merve Engin, Selen Gül Dayıoğlu, Cansu Başlılar, Emin And, Zeynep Köse, Sema Keçik, Selma Kutluğ, Açelya Akkoyun ve Ayşen İnci birçok ünlü isim katıldı.
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan "Ay Tedirginliği", her Çarşamba saat 20.00’de Ataköy Baruthane Sahnesi’nde ve Leyla Gencer Sahnesinde dönüşümlü olarak seyirciyle buluşmaya devam edecek.