'Ay Tedirginliği' gala yaptı

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş yönetiminde başlattığı köklü değişim vizyonuyla 13 Ocak 2026’da tarihi Baruthane Sahnesi’nde prömiyer yapan ve usta yazar Özen Yula’nın kült eseri olan "Ay Tedirginliği", 7 Şubat 2026 tarihinde Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir gala organizasyonuyla sanatseverlerle buluştu.

Ragıp Savaş

BBT, sadece sahnelerini değil kurumsal kimliğini de yeniledi. 324 yıllık bir geçmişe sahip olan Ataköy Baruthane Sahnesi’ni restore ederek kentin kültür envanterine yeniden kazandıran İBB Kültür ile önemli bir protokole imza atan BBT; logo tasarımından dijital arayüzüne, kurumsal dilinden afiş estetiğine kadar her alanda kabuk değiştirdi. Bu değişim, geçmişin mirasını modern bir vizyonla geleceğe taşıma hedefini taşıyor.

Özen Yula’ya 2001 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde "Yılın En Başarılı Yazarı" ödülünü kazandıran eser, yazılışının 30. yılında BBT’de yeniden hayat buluyor. Yönetmenliğini Burcu Halaçoğlu’nun üstlendiği, başrollerini Damla Karaelmas ve Emre Koç’un paylaştığı oyun; izleyiciyi 1950’lerin İstanbul’unda puslu bir gece yolculuğuna çıkarıyor.