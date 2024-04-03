Ayakkabılarından külçe altın çıktı!
Kars'ta, Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan, 1 kilo 51.74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. İki şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
AYYAKABIDAN 1 KİLO ALTIN ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51.74 gram kaçak külçe altın buldu.
PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON TL
Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.