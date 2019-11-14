Ayakta yanma, uyuşma ve karıncalanmaya dikkat!

Dünyada her yıl 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak anılıyor. Bu özel günde diyabet hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, diyabetik ayak yaralarının ortaya çıktığı süreçleri ve alınabilecek önlemleri belirterek sinir sıkışması tedavisinin önemini vurguladı.

YÜZDE 16'SI UZVUNU KAYBEDİYOR

Ayakta açılan diyabetik yaraların tedavi sürecine değinen Prof. Dr. Parmaksızoğlu, “Tedaviye ilk evrede başlamak hayati önem taşıyor çünkü sonraki evrelerde yara kontrolden çıkma eğilimi gösteriyor. Ayakta diyabetik yara açıldıktan sonra hastaların ortalama yüzde 16’sı ekstremitelerini (uzuv) kaybediyor” dedi.

SİNİR SIKIŞMASI TEDAVİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Yurt dışında rutin olarak uygulanan sinir sıkışması tedavisi hakkında bilgi paylaşan Parmaksızoğlu, “Sinir sıkışması tedavisi ülkemizde çok yaygın olarak uygulanmasa da diyabetik ayak tedavisinde çok etkili. Doktor muayenesi ile hangi sinirlerde sıkışma olduğu tespit edildikten sonra çok basit bir ameliyat ile sinirler gevşetilip ayak sağlığının kötüye gitmesi ve amputasyona kadar varacak yaraların önüne geçilmesi sağlanabilir” diye konuştu.

İLERİ DERECEDE HİS KAYBINA DİKKAT!

Diyabet hastalarında ayak yaralarının oluşması için his kaybının ileri derecede olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Parmaksızoğlu, “Bu hastalarda motor fonksiyon duruyor ve terlemek, kan dolaşımı gibi fonksiyonlar bozulmaya başlar. Hasta daha çok ayağında yanma, karıncalanma, uyuşma gibi şikayetler hisseder. Bunları hissettiği zaman bilsin ki ilerde diyabetik ayak yaralarının başlayacağı döneme doğru gidişi başlamıştır” uyarısında bulundu.

YÜZDE 15 ORANINDA AYAK YARASI ORTAYA ÇIKIYOR

Hastalıkta tipik bir evreleme olmadığını kaydeden Prof. Dr. Parmaksızoğlu, “Hasta nörolojik şikayetlerle yaşantısı boyunca devam edebilir ama yaklaşık yüzde 15-16 civarındaki hastada yaralar açılır. Bu yaralardan sonra da ayak ampute edilmek durumunda kalır” dedi.

HİS KAYBINA DİKKAT!

Diyabetiklerde ayak yarası hastalığının gelişmemesi için his kaybına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Parmaksızoğlu, “Hastalık nörolojik şikayetlerin veya damar şikayetlerinin veya ikisinin bir arada olduğu komponentler şeklinde olabilir. Sadece nörolojik şikayetler var ise yani damarlar ve atardamarlar normal çalışıyorsa bu hastalarda hangisinde sinirlerin sıkıştığı tespit edilip o sinirlere yönelik gevşetme ameliyatları yapılır. O ayağın his durumunu düzeltecektir” diye konuştu.

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Diyabetik ayak rahatsızlığına yaşam tarzının da yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Parmaksızoğlu, hastalığı önlemeye ilişkin önemli tavsiyelerde de bulundu:

* Ayak bakımına çok önem verin,

* Ayağınıza vuran, sıkan, sert ve sivri burunlu ayakkabıları giymeyin,

* Pedikür, nasır alma gibi tedavileri kendiniz uygulamayın,

* Ayakta yanma, uyuşma ve karıncalanma hissettiğinizde doktora başvurun.