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        Haberler Magazin Aybüke Pusat ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun takipçi sayısı arttı - Magazin haberleri

        Aybüke Pusat ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun takipçi sayısı arttı

        Boykot çağrısı nedeniyle Aybüke Pusat, TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarılmış, Cem Yiğit Üzümoğlu ise dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından Üzümoğlu'nun takipçisi sayısı, 140 binden 422 bine yükselirken, Pusat'ın ise 2 günde, 1 milyon arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:18
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        Takipçileri arttı
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        TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle diziden çıkarıldığını açıklamıştı. Pusat'ın ardından Boran Kuzum, Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ile Eray Ertüren de TRT yapımlarının kadrosundan çıkarılmıştı.

        Tüm bunların ardından dün de aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı gün Üzümoğlu da dâhil olmak üzere 11 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Bu süreçte oyuncular için sosyal medyada destek çağrısı yapılırken Aybüke Pusat ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun hesaplarında takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı.

        Cem Yiğit Üzümoğlu'nun takipçisi sayısı 140 binden 422 bine yükseldi. Aybüke Pusat'ın ise sosyal medyada takipçi sayısı 2 günde 1 milyon artarak 5 milyon 500 bine ulaştı.

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        #Aybüke Pusat
        #Cem Yiğit Üzümoğlu
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