Aybüke Pusat ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun takipçi sayısı arttı

TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle diziden çıkarıldığını açıklamıştı. Pusat'ın ardından Boran Kuzum, Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ile Eray Ertüren de TRT yapımlarının kadrosundan çıkarılmıştı.

Tüm bunların ardından dün de aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı gün Üzümoğlu da dâhil olmak üzere 11 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu süreçte oyuncular için sosyal medyada destek çağrısı yapılırken Aybüke Pusat ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun hesaplarında takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun takipçisi sayısı 140 binden 422 bine yükseldi. Aybüke Pusat'ın ise sosyal medyada takipçi sayısı 2 günde 1 milyon artarak 5 milyon 500 bine ulaştı.