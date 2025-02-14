Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan aşk pozu

Yaklaşık 4,5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımla haklarındaki iddialara noktayı koydu.

Geçtiğimiz yılın başında ayrılan ancak Mayıs ayında yeniden bir araya gelen çift, ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti. Son olarak, Furkan Andıç’ın Aybüke Pusat’a ihanet ettiği öne sürülmüş ve ayrılacakları iddia edilmişti.

REKLAM Ancak ünlü çift, Sevgililer Günü'nde birlikte yaptıkları paylaşım ile bu söylentilerin asılsız olduğunu açıkça gösterdi. Ayrıca, ikili bu paylaşımla uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte bir gönderi yayımlamış oldu.