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        Haberler Magazin Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan aşk dolu tatil paylaşımı - Magazin haberleri

        Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk dolu tatil paylaşımı

        Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç ile çıktığı tatilden ve gündelik yaşamından kareleri takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 21:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:50
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        Aşk dolu tatil paylaşımı
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        Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı.

        Aybüke Pusat, sevgilisiyle çıktığı tatillerden ve gündelik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, paylaşımına ise "Şurada burada, şu bu…" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Aybüke Pusat
        #furkan andıç
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