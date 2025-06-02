Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı.

Aybüke Pusat, sevgilisiyle çıktığı tatillerden ve gündelik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, paylaşımına ise "Şurada burada, şu bu…" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram