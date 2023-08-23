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        Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan'ın son hali şaşırttı! Ünlü şarkıcının çenesi dikkat çekti!

        Ayça Ayşin Turan'ın son hali şaşırttı! Ünlü şarkıcının çenesi dikkat çekti!

        Bir dönem aynı dizide rol aldığı Alp Navruz ile aşk yaşayan ve bu ilişkiyi geçtiğimiz Ekim ayında sonlandıran Ayça Ayşin Turan, yeni projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yayınlanacak olan dizisinin setinden ilk fotoğrafı yayınlanan ünlü ismin çenesindeki değişim sevenlerini şaşırttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 11:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:41
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        FOX TV ekranında yayınlanacak Kader Bağları dizisinin setinden ilk kareler paylaşıldı. Dizide başrol olacak olan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın yüzündeki değişiklik ise sosyal medya kullanıcıların gündeminde yer aldı.

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        Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde olduğu Kader Bağları dizisi sete başladı. Dizinin kadrosunda bulunan oyuncular, çekimden ilk karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        Setleri çok özlediğini belirten Ayça Ayşin Turan, ilk kareleri 6.4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Ayça Ayşin Turan'ın yayınladığı karede güzel oyuncunun çene detayı dikkat çekti. Daha yuvarlak bir çene hattına sahip olan Turan'ın, fotoğrafta çene yapısının sivrileştiği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun estetik dokunuş yaptırdığını iddia etti.

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        İşte, Ayça Ayşin Turan'ın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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