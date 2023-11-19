Ayça Varlıer: Son derece gururluyum
Ayça Varlıer, New York'ta Broadway müzikali 'Swan Lake Rock Opera'da başrol oynayarak tarihe geçti. Varlıer, 'Kraliçe Şardanel' karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı
Giriş: 19.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:12
Ayça Varlıer, yıl sonuna kadar müzikalde yer almaya devam edecek. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Varlıer, "Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alın teri ve çok çalışmak var" ifadelerini kullandı.