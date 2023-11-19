Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayça Varlıer: Son derece gururluyum - Magazin haberleri

        Ayça Varlıer: Son derece gururluyum

        Ayça Varlıer, New York'ta Broadway müzikali 'Swan Lake Rock Opera'da başrol oynayarak tarihe geçti. Varlıer, 'Kraliçe Şardanel' karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Son derece gururluyum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayça Varlıer, yıl sonuna kadar müzikalde yer almaya devam edecek. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Varlıer, "Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alın teri ve çok çalışmak var" ifadelerini kullandı.

        "Çok özledim"
        "Çok özledim"
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayça Varlıer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?