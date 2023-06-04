"HAYAT BİLGİSİ BANA ÇOK ŞEY KATTI"

'Hayat Bilgisi' dizisinin kendisine çok şey kattığını belirten Abana, "Çok tatlı bir işti. Bana profesyonel olmam için imkân tanındı. Perran Kutman ve Tarkan Karlıdağ gibi ikili ile çalışmak ayrı bir okul oldu açıkçası. Bir master da orada yapmış gibi oldum, ki doktora derslerim bitmişti ben dizide oynarken ama yeniden yüksek lisansta gibiydim. 'Hayat Bilgisi' benim için çok önemli bir dersti yani" dedi.

Diziye katılma sürecinden de bahseden oyuncu, "Ajans aracılığıyla projeye dahil oldum. Dizinin yapım sorumlusu ücretimi düşürmeye çalışıyordu, yönetmeni ise bana rol vermek için diretmişti. 5-6 bölüm gibi düşünülerek diziye katıldım ancak tüm bölümlerde yer aldım" şeklinde sözlerini sürdürdü.