Ayçiçek yağı ithalatına vergi indirimi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde Resmi Gazete yayımlandı.

Kararla, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, üretici ve tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının belirlendiği ve gerekli tedbirlerin zamanında alındığı belirtildi.

Ülke üretiminin tüketimin tamamını karşılayamadığı yağlık ayçiçeği tohumunda, ülke ihtiyacının bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığına işaret edilen açıklamada, yerli üretimin sürekliliğinin sağlanması ve çiftçinin korunması için ürünün hasat döneminde en yüksek koruma sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yerli tohumun tükendiği dönemde sanayicinin ham maddeye uygun fiyatla erişimi ile ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak politikaların önceliklendirildiğinin altı çizildi.