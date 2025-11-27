Habertürk
        Aydan Şener, babasına veda etti - Magazin haberleri

        Aydan Şener, babasına veda etti

        Ünlü oyuncu Aydan Şener'in babası Nezir Şener, son yolculuğuna uğurlandı

        Giriş: 27.11.2025 - 18:03 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:03
        Babasına veda etti
        Ünlü oyuncu Aydan Şener, babası Nezir Şener'i kaybettiğini duyurmuştu. Şener; "Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım... Canım babam... Güle güle... Mekânın cennet olsun" ifadeleriyle acısını dile getirmişti.

        Nezir Şener için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şener, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        #aydan şener
        #Nezir Şener
