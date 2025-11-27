Aydan Şener, babasına veda etti
Ünlü oyuncu Aydan Şener'in babası Nezir Şener, son yolculuğuna uğurlandı
Giriş: 27.11.2025 - 18:03 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:03
Ünlü oyuncu Aydan Şener, babası Nezir Şener'i kaybettiğini duyurmuştu. Şener; "Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım... Canım babam... Güle güle... Mekânın cennet olsun" ifadeleriyle acısını dile getirmişti.
Nezir Şener için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şener, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ