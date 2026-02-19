Canlı
        Aydan Şener, deneyimlerini paylaştı

        Aydan Şener, deneyimlerini paylaştı

        Aydan Şener, MBA Okulları'nda miniklerle hayatın içinden bir deneyim paylaşmak için buluştu

        Giriş: 19.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:36
        Deneyimlerini paylaştı
        Aydan Şener, MBA Okulları’nda miniklerle hayatın içinden bir deneyim paylaşmak için buluştu. Okul bünyesinde yer alan ve klasik kantin anlayışının ötesine geçen 'Break Kafe' adlı kafeteryada 1'nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Şener, miniklere bizzat satış yaptı. Amaç; çocuklara paranın ne olduğu, alışverişin nasıl gerçekleştiği ve emeğin değeri gibi kavramları sağlıklı yiyecekler eşliğinde aktarmaktı.

        Minikler, aldıkları ürünlerin karşılığında ödeme yaparken hem heyecan yaşadı hem de alışveriş sürecini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Şener, çocuklarla tek tek ilgilenerek onların sorularını yanıtladı, para üstünü birlikte hesapladı.

        Etkinlik hakkında konuşan Aydan Şener; "Para nedir, alışveriş nasıl yapılır, emek neden kıymetlidir… Çocukların bunları erken yaşta yaşayarak öğrenmeleri çok değerli. Eğitim sadece sınıfta değil, hayatın içinde de devam ediyor. Hep ‘sanat ruhun gıdasıdır’ deriz ama o ruhu ayakta tutmak için de sağlıklı beslenme şart. Çocukların temiz, sağlıklı gıdaya erişmesi çok kıymetli. Toplumda çoğu zaman görülmeyen çölyak hastası çocuklarımız için bile özel menüler hazırlanması, onların kendini eşit ve değerli hissetmesi açısından çok önemli. Hepsi birbirinden masum onlarca öğrenci… Onların heyecanı bugün bana çok iyi geldi."

        MBA Okulları’nın IB standartlarında yürüttüğü bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen bu uygulama, öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve yaşam becerilerini de erken yaşta geliştirmeyi hedefliyor.

        Aydan Şener ve öğrenciler Break Kafe’de hazırlanan günlük, taze ve el yapımı ürünlerle bir atölye de gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin Aydan Şener ile çekildiği hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

