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Ezgi Mola, ‘’Her filmde olduğu gibi bu film dede emek çok büyük 8 yıllık bir çalışmanın bir emeği bu biz üçüncü kez izleyeceğiz Antalya, Adana ve burada çok heyecan verici ve sonunda bitti çok mutluyuz’’ açıklamasını yaptı.