Aydede filminin özel gösterimine Ezgi Mola damga vurdu
06.10.2018 - 10:47 | Güncelleme:
Aydede filminin özel gösterimi önceki akşam Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşti. Geceye derin şık sırt dekoltesiyle Ezgi Mola damga vurdu
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Abdurrahman Öner’in yazıp yönettiği, Ezgi Mola’nın yanı sıra Bilal Çilek, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan, Emirhan Ateş ve Nalan Kurucim gibi oyuncular yer aldığı Aydede filminin özel gösterimi önceki akşam Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşti.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geceye şık derin sırt dekoltesiyle gelen Ezgi Mola, oldukça dikkat çekti. Özel gösterim öncesi Ezgi Mola, yönetmen Abdurrahman Öner ve Banu Fotocan, gazetecilerin film hakkındaki düşüncelerini aldı.
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Ezgi Mola, ‘’Her filmde olduğu gibi bu film dede emek çok büyük 8 yıllık bir çalışmanın bir emeği bu biz üçüncü kez izleyeceğiz Antalya, Adana ve burada çok heyecan verici ve sonunda bitti çok mutluyuz’’ açıklamasını yaptı.
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Ezgi Mola'nın sırt dekoltesindeki güneş yanığı mayo izi ise gözlerden kaçmadı…
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Aydede, Antalya’nın küçük bir köyünde E.T.’nin yerli versiyonu Badiyi izleyip hayaller kuran öfkeli bir çocuk ile, başına bela olan bir miras ve başka birine kayan mahcup gönlüyle başı dertte genç bir annenin buruk hikayesini anlatıyor.
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