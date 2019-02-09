Kendisini merak edenler için sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve tedavisinin başladığını duyuran Aydilge, "Aşk yüzünden yataklara düştüm" diyerek takipçileriyle şakalaştı.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabı üzerinden: Çıkan haberler sizi korkutmasın, tedavimi oluyorum. Kalkacağım ayağa İnşallah bir iki güne gribe lütfen dikkat edin. Vücut direncinizi koruyun. Aşk Yüzünden'i çok sevdiniz diye nazar da değmiş olabilir tabi açıklamasında bulundu.