        Aydilge’den Spotify listelerine eleştiri

        Spotify 2025 Türkiye dinlenme listelerini açıkladı; BLOK3, Ati242 ve Semicenk gibi isimler öne çıkarken, Aydilge, şarkılarının listelere adil alınmadığını belirterek dinleyicilerine teşekkür etti

        Giriş: 04.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:43
        Spotify, her yıl olduğu gibi 2025’in sonunda da 'Yılın Özeti / Wrapped' kartlarını yayımladı. Resmî listelere göre, 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen isimler BLOK3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, UZI ve Sezen Aksu oldu.

        Şarkıcı Aydilge ise dinleyicilerine teşekkür ederek, Spotify’da hak ettiği desteği görmediğini ve şarkılarının listelere adil şekilde alınmadığını ifade etti. Dinlenme başarısını tamamen dinleyicilerinin ilgisine bağlayan Aydilge, bazı şarkıcıların sürekli öne çıkarılmasıyla popülerliğin yapay biçimde oluşturulduğunu ve bunun algoritmalar ile editör tercihlerinden kaynaklandığını söyledi.

        "BENİ YALNIZ BIRAKMAMIŞSINIZ"

        Aydilge şunları söyledi; "Spotify'ın yıllık dinlenmeleri açıklandı. Canım dinleyicim, sana çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü görmezden gelindiğim, listelerine kırk yılda bir sokulduğum ve ülkemizin müzik piyasasını domine eden bu platformda bile beni yalnız bırakmamış ve çokça dinlemişsiniz. Sadece 'Hayat Şaşırtır' bile 23.1 milyon kez dinlenmiş. mBu neden kıymetli? Çünkü algoritmaları bozan manipülasyonlar olduğu iddiaları mevcut, biliyorsunuz. Editörlerin listeleri neye göre hazırladığını, kimi neden kapak yapıp, neyi nasıl öne çıkardığını da bilemiyoruz. Uzun zamandır listeleri pek adil bulmadığımı dile getiriyordum. Bana hep dediler ki; 'Aman sus, yoksa hiçbir listeye sokmazlar ve şarkılarından haberdar olunamaz hale gelir.' Ama en hit parçalarım bile listeye konulmamıştı. Ne 'Kiralık Aşk', ne 'Aşka Gel', ne 'Yangın Var', ne 'Aşk Paylaşılmaz', ne 'Hayat Şaşırtır'… Geçmişte de Türkçe Pop listesine giremediler ve hiçbiri kapak olamadı.

        Aydilge, sözlerine şöyle devam etti: Ama yıllardır sizin sayenizde bu kadar çok dinlenmeye devam ediyorum. Gerçek, organik. Sizler sayesinde. Bildiğimiz bir şey var ki, popüler müzik artık değişiyor. Mesela bir süre önce bazı isimlerle ilgili 'Yahu bu isimleri kim dinliyor ki?' diye kendinizi sorarken buluyordunuz. Ama o kadar çok ve tekrar tekrar ön plana çıkarıldılar ki, artık bu isimler normalleşip yeni popüleriniz oldular. Çünkü tanıdık gelen, çok popüler olan iyi ve başarılıdır diye bir bilişsel yanılgımız var ne yazık ki. Psikolojide buna 'salt maruz kalma etkisi' denir. Bu, insanların aşina oldukları şeyleri tercih ettiği psikolojik bir olguyu ifade ediyor. İnsanlar bir şeye ne kadar sık maruz kalırlarsa, onu o kadar çok tercih etme eğilimindedir. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Ben bu kadar büyük bir güçle mücadele edemem, hiçbir şeyi değiştiremem ama yıllar içinde kemik bir kitle oluşturdum ve sizlere kavuştum. O yüzden siz benden razıysanız, ben sizden çokça razıyım. Olduğum yerden çok mutluyum. Ama global bir şirket olan Spotify’ın Türkiye ayağına umarım daha titizlik ve önemle yaklaşır. Çünkü kendini müziğe adamış genç müzisyenler nasıl ayakta kalacak, diye kara kara düşünmeden edemiyorum.

