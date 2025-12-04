Aydilge’den Spotify listelerine eleştiri

Spotify, her yıl olduğu gibi 2025’in sonunda da 'Yılın Özeti / Wrapped' kartlarını yayımladı. Resmî listelere göre, 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen isimler BLOK3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, UZI ve Sezen Aksu oldu.

Şarkıcı Aydilge ise dinleyicilerine teşekkür ederek, Spotify’da hak ettiği desteği görmediğini ve şarkılarının listelere adil şekilde alınmadığını ifade etti. Dinlenme başarısını tamamen dinleyicilerinin ilgisine bağlayan Aydilge, bazı şarkıcıların sürekli öne çıkarılmasıyla popülerliğin yapay biçimde oluşturulduğunu ve bunun algoritmalar ile editör tercihlerinden kaynaklandığını söyledi.

REKLAM

"BENİ YALNIZ BIRAKMAMIŞSINIZ"

Aydilge şunları söyledi; "Spotify'ın yıllık dinlenmeleri açıklandı. Canım dinleyicim, sana çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü görmezden gelindiğim, listelerine kırk yılda bir sokulduğum ve ülkemizin müzik piyasasını domine eden bu platformda bile beni yalnız bırakmamış ve çokça dinlemişsiniz. Sadece 'Hayat Şaşırtır' bile 23.1 milyon kez dinlenmiş. mBu neden kıymetli? Çünkü algoritmaları bozan manipülasyonlar olduğu iddiaları mevcut, biliyorsunuz. Editörlerin listeleri neye göre hazırladığını, kimi neden kapak yapıp, neyi nasıl öne çıkardığını da bilemiyoruz. Uzun zamandır listeleri pek adil bulmadığımı dile getiriyordum. Bana hep dediler ki; 'Aman sus, yoksa hiçbir listeye sokmazlar ve şarkılarından haberdar olunamaz hale gelir.' Ama en hit parçalarım bile listeye konulmamıştı. Ne 'Kiralık Aşk', ne 'Aşka Gel', ne 'Yangın Var', ne 'Aşk Paylaşılmaz', ne 'Hayat Şaşırtır'… Geçmişte de Türkçe Pop listesine giremediler ve hiçbiri kapak olamadı.