        Haberler Spor Voleybol Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:06 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:06
        Galatasaray Daikin set vermedi!
        Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında konuk olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-0 mağlup etti.

        Salon: Mimar Sinan

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır, Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla, Eylül Akarçeşme Yatgın

        Setler: 19-25, 23-25, 11-25

        Süre: 83 dk. (30, 33, 20)

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda yılın ilk kar yağışı etkisini giderek artırıyor

        İstiklal Caddesinden kar manzaraları İstanbulda, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

