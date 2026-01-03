Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Başkır, Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla, Eylül Akarçeşme Yatgın
Setler: 19-25, 23-25, 11-25
Süre: 83 dk. (30, 33, 20)