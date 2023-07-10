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        Aydın'da bir kadın tartıştığı adamı tabancayla öldürdü

        Aydın Kuşadası'nda bir kadın, iddiaya göre kendisini rahatsız ettiği için tartıştığı adamı tabancayla vurarak öldürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 06:56
        Tartıştığı adamı tabancayla öldürdü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın tartıştığı adamı tabancayla öldürdü.

        AA'nın haberine göre; Camiatik Mahallesi Güneş Sokak'ta Esra A. (36) kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mustafa Teksöğüt (51) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Esra A. tabancayla ateş etti. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Teksöğüt, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kadın olay yerinde gözaltına alındı. Teksöğüt'ün daha önce de Esra A'yı rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #Kuşadası
        #haberler
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