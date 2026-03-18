Aydın'da boğa, sahibini hastanelik etti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde besicilik yapan Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Kaburgalarında kırıklar oluşan Bacaksız, hastanede tedavi altına alındı.

BOĞANIN SALDIRISINA UĞRADI

DHA'nın haberine göre olay; öğle saatlerinde Aydın’ın İncirliova ilçesindeki bir erik bahçesinde meydana geldi. Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle boğanın saldırısına uğradı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Boğanın sert darbeleri ile yere yığılan Bacaksız’ın yardım çağrılarını duyan çevredekiler yardıma koştu.

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Boğanın boynuz darbelerinin yanı sıra ayakları altında çiğnediği Bacaksız’ı, vatandaşlar güçlükle kurtardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Boğanın saldırısını durduran vatandaşlar olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KABURGALARINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan Bacaksız’ın kaburgalarında kırıklar oluştuğu ve yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğu belirtildi.