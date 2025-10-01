Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da çamaşır asarken balkondan düşen kadın öldü | Son dakika haberleri

        Aydın'da çamaşır asarken balkondan düşen kadın öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çamaşır asarken 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 18:31 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:31
        Çamaşır asarken balkondan düştü!
        Aydın'da Yeni Mahalle'deki bir apartmanın 5. katında yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Neriman Şimşek (33), çamaşır astığı sırada dengesini kaybedip balkondan düştü.

        Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Şimşek, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şimşek'i Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

