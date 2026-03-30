        Aydın'da "ÇEMBER-118" operasyonu: 59 gözaltı

        Aydın'da "ÇEMBER-118" operasyonu: 59 gözaltı

        Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen "ÇEMBER-118" operasyonunda aranan 59 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında hırsızlık, uyuşturucu, yaralama ve cinsel istismar suçlarından aranan kişiler de yer aldı. Operasyonda yakalananların farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 10:15 Güncelleme:
        ÇEMBER-118 operasyonu: 59 gözaltı
        Aydın’da jandarma ekiplerince aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-118" operasyonunda 59 kişi yakalandı.

        59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İHA'daki habere göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 26-28 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyona 81 unsur ve 244 personel katıldı. Kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan toplam 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Yakalanan şüphelilerin 15’inin 0-2 yıl, 12’sinin 2-5 yıl, 3’ünün 10-20 yıl ve 1’inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı belirtildi. Operasyon kapsamında yakalananlar arasında; 9 hırsızlık, 4 uyuşturucu, 5 yaralama, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel istismar suçundan aranan zanlılar da bulunduğu öğrenildi.

        Ayrıca 11 farklı suçtan aranan ve 28’i ifadeye yönelik aranan şüpheli de ekipler tarafından yakalandı.

