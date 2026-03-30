Aydın'da "ÇEMBER-118" operasyonu: 59 gözaltı

Aydın’da jandarma ekiplerince aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-118" operasyonunda 59 kişi yakalandı.

59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İHA'daki habere göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 26-28 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyona 81 unsur ve 244 personel katıldı. Kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan toplam 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin 15’inin 0-2 yıl, 12’sinin 2-5 yıl, 3’ünün 10-20 yıl ve 1’inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı belirtildi. Operasyon kapsamında yakalananlar arasında; 9 hırsızlık, 4 uyuşturucu, 5 yaralama, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel istismar suçundan aranan zanlılar da bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca 11 farklı suçtan aranan ve 28’i ifadeye yönelik aranan şüpheli de ekipler tarafından yakalandı.