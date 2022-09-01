2 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Mustafa Aydoğdu (32), 2 ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu'yu (33) tartıştıktan sonra boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı koca gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk Mevkisinde meydana geldi. 2 ay önce evlendikleri öğrenilen Necla ve Mustafa Aydoğdu çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mustafa Aydoğdu, tartışma sırasında bıçakla eşine saldırdı. DHA'nın haberine göre; Necla Aydoğdu, boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftçilik yaptığı öğrenilen eşi ise başında bekledi.

YARALI KADIN, KURTARILAMADI

Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese geldi. Jandarma ekipleri, Mustafa Aydoğdu'yu etkisiz hale getirirken sağlık ekibi de yaralı kadına müdahale etti.

Sağlık görevlilerin çabalarına rağmen Necla Aydoğdu kurtarılamadı. 2 aylık eşi tarafından öldürülen Necla Aydoğdu' nun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı Mustafa Aydoğdu, jandarmanın evde yaptığı incelemenin ardından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.