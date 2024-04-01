Alacak kavgasında anne ve oğlunu öldürdü!
Aydın'da tam bir vahşet yaşandı. Kentin Nazilli ilçesinde anne ve oğlu evlerinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Kan donduran olayda ailenin yakınları olduğu belirtilen cani polise teslim oldu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu.
AA'da yer alan habere göre Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D, tartıştığı Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.
TESLİM OLDU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
A.D'nin ifadesi doğrultusunda Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki ifadesinde, bıçaklayarak öldürdüğü kişilerin akrabası olduğunu, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.