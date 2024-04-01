Alacak kavgasında anne ve oğlunu öldürdü! Aydın'da tam bir vahşet yaşandı. Kentin Nazilli ilçesinde anne ve oğlu evlerinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Kan donduran olayda ailenin yakınları olduğu belirtilen cani polise teslim oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 01.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:15 facebook

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