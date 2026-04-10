Aydın'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada Halil Fidan (79) hayatını kaybetti, her iki araç sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
OTOBÜS, MİNİBÜS İLE ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre kaza; saat 15.00 sıralarında Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden F.S. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan A.B. (71) yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Minibüsteki yolculardan Halil Fidan olay yerinde hayatını kaybetti.
3 KİŞİ YARALANDI
Araçların sürücüleri A.B. ve F.S. ile otobüsteki yolculardan M.K. (21) yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.