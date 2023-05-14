Aydın Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Aydın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Aydın başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Aydın seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Aydın Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı.
İl genelinde yüzde 89.41 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 55.2 oldu.
Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 220.513 oyla yüzde 54.81 - Recep Tayyip Erdoğan: 158.748 oyla yüzde 39.46 - Sinan Oğan: 19.836 oyla yüzde 4.93 - Muharrem İnce: 3.236 oyla yüzde 0.80 aldı.
Aydın 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 158.748 oyla yüzde 39.46
Sinan Oğan: 19.836 oyla yüzde 4.93
Muharrem İnce: 3.236 oyla yüzde 0.80
Aydın Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.90 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:05 itibarıyla yüzde 42.4 oranında açıldı.
2023 Aydın milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Millet İttifakı: 147.987 oyla yüzde 49.43 - Cumhur İttifakı: 116.820 oyla yüzde 39.02 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 18.347 oyla yüzde 6.13 - Ata İttifakı: 6.105 oyla yüzde 2.04 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 903 oyla yüzde 0.31
aldı.
Saat 21:05 itibarıyla 2023 Aydın milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Millet İttifakı: 147.987 oyla yüzde 49.43
Cumhur İttifakı: 116.820 oyla yüzde 39.02
Emek ve Özgürlük İttifakı: 18.347 oyla yüzde 6.13
Ata İttifakı: 6.105 oyla yüzde 2.04
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 903 oyla yüzde 0.31
CHP: 109.159 oyla yüzde 36.46
AK Parti: 85.970 oyla yüzde 28.72
İYİ Parti: 38.828 oyla yüzde 12.97
MHP: 26.704 oyla yüzde 8.92
YEŞİL SOL: 18.347 oyla yüzde 6.13
ZP: 5.409 oyla yüzde 1.81
MEMLEKET: 3.162 oyla yüzde 1.06
BBP: 2.188 oyla yüzde 0.73
YENİDEN REFAH: 1.958 oyla yüzde 0.65
GENÇ: 786 oyla yüzde 0.26
AP: 696 oyla yüzde 0.23
ANAP: 623 oyla yüzde 0.21
TKP: 405 oyla yüzde 0.14
SOL PARTI: 388 oyla yüzde 0.13
HAKPAR: 256 oyla yüzde 0.09
MP: 246 oyla yüzde 0.08
HKP: 165 oyla yüzde 0.06
TKH: 110 oyla yüzde 0.04
YP: 102 oyla yüzde 0.03
TİP: 0 oyla yüzde 0.00
MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
GBP: 0 oyla yüzde 0.00
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