Aydın Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Aydın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Aydın başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Aydın seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Aydın Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.41 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 55.2 oldu. Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 220.513 oyla yüzde 54.81 - Recep Tayyip Erdoğan: 158.748 oyla yüzde 39.46 - Sinan Oğan: 19.836 oyla yüzde 4.93 - Muharrem İnce: 3.236 oyla yüzde 0.80 aldı. Aydın 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Aydın Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.90 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:05 itibarıyla yüzde 42.4 oranında açıldı. 2023 Aydın milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 147.987 oyla yüzde 49.43 - Cumhur İttifakı: 116.820 oyla yüzde 39.02 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 18.347 oyla yüzde 6.13 - Ata İttifakı: 6.105 oyla yüzde 2.04 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 903 oyla yüzde 0.31 aldı. Saat 21:05 itibarıyla 2023 Aydın milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

