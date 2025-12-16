Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: 15 yaşındaki Tunahan'ı hatalı sollama öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Tunahan'ı hatalı sollama öldürdü!

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde hatalı sollama nedeniyle iki motosikletin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki Tunahan Gök hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:50
        15 yaşındaki Tunahan'ın kahreden ölümü!
        Aydın'da kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yenipazar ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

        İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

        Yol kenarında park halindeki minibüsün yanından geçen otomobili sollamak isteyen M.K.Ş. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Tunahan Gök (15) yönetimindeki başka bir motosikletle çarpıştı.

        KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

        DHA'daki habere göre motosiklet sürücüsü Gök, arkasındaki T.A. (18) ve diğer sürücü M.K.Ş. yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar çağırılan ambulanslarla Nazilli Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Tunahan Gök, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
