15 yaşındaki Tunahan'ı hatalı sollama öldürdü!
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde hatalı sollama nedeniyle iki motosikletin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki Tunahan Gök hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Aydın'da kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yenipazar ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.
İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Yol kenarında park halindeki minibüsün yanından geçen otomobili sollamak isteyen M.K.Ş. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Tunahan Gök (15) yönetimindeki başka bir motosikletle çarpıştı.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
DHA'daki habere göre motosiklet sürücüsü Gök, arkasındaki T.A. (18) ve diğer sürücü M.K.Ş. yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar çağırılan ambulanslarla Nazilli Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Tunahan Gök, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.