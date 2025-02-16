Kuşadasıspor - Silifke Belediyespor: 0-2

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 52'nci dakikasında Burak, konuk takımı öne geçirdi: 0-1. Silifke Belediyespor 68'inci dakikada Şükrü'nün golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karşılaşmadan galip ayrılan Silifke Belediyespor, puanını 33'e yükseltti ve Play-Off hattındaki yerini korudu. Kuşadasıspor ise 16 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.

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