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        Aydın'da baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:31
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        Aydın'da baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

        Çayyüzü Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan güç kaynağı çalındı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlenen İ.S'yi operasyonla gözaltına aldı.

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