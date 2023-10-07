Aydın'da baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.
Giriş: 07.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:31
Aydın'ın Efeler ilçesinde baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.
Çayyüzü Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan güç kaynağı çalındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlenen İ.S'yi operasyonla gözaltına aldı.