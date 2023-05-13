14 Mayıs Pazar günü 64 milyon 113 bin 941 seçmen 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekilini seçmek için oy kullanacak. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan biri için sandığa gidecek. Buna karşın Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki, partilerin Aydın milletvekili adayları kimler oldu? İşte 2023 Aydın milletvekili adayları isimleri...

14 MAYIS 2023 AYDIN MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS 2023 AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ