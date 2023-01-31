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Aydın'da TOKİ heyecanı sürüyor! Aydın TOKİ kura sonuçları

Aydın TOKİ kura çekimi 31 Ocak Salı yani bugün ikinci günüyle devam ediyor.30 Ocak Pazartesi günü başlayan çekiliş bugün ikinci günüyle devam ediyor. 3 bin 72 konutun belli olacağı çekiliş 31 Ocak Salı günü yani bugün sona erecek. İşte Aydın TOKİ kura çekilişi canlı yayında takip ediliyor. İşte güncel çekiliş sonuçları...

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  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar

    TOKİ Aydın Kura Çekimi 2. gününde sürüyor! 3 bin 72 konutun sahibini bulacağı çekiliş 30 Ocak Pazartesi günü başladı ve çekiliş 2. günü yani bugün saat 10.00'da başladı. Çekiliş anbenan TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek. Öte yandan ilk iki güne ait sonuçlar belli oldu. İşte Aydın TOKİ kura çekiminden ilk sonuçlar...

     
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar

    AYDIN TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    AYDIN TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.
  • AYDIN TOKİ kura çekimi sonuçları 31 Ocak: İKİNCİ GÜN! TOKİ Balıkesir kura çekimi CANLI İZLE! İşte ilk sonuçlar

    İşte, 31  Ocak Aydın TOKİ kura sonuçlarında çıkan bazı hak sahipleri...

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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