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Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, bu sabah saat 10.40 sıralarında feci bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi kampüs yolu olarak bilinen cadde üzerinden Serdivan istikametine seyir halinde olan Ferdi N. idaresindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.
EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ
İHA'da yer alan habere kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza anında otomobilde bulunan ve ehliyet kemeri takılı olmayan Hilal Söğütlü (17) çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi. Araçta bulunan sürücü Ferdi N., Rümeysa O. (16) ve Yunus Emre S. (18) olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖRÜNTÜDE VİRAJA HIZLA GİRİYOR
Feci kazada hayatını kaybeden genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kaza görüntülerinde ise viraja hızla giren otomobilin kontrolden çıktığı ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması yer aldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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