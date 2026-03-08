Canlı
        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula: 9 Mart 2026 Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        9 Mart 2026 planlı elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 9 Mart Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 9 Mart Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        Giriş: 08.03.2026 - 23:52
        9 Mart Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

