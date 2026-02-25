Canlı
        AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 25 Şubat 2026 Çarşamba İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        İstanbul'da 8 saat elektrikler kesilecek: 25 Şubat 2026 Çarşamba İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 25 Şubat 2026 Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        1

        'İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?' sorusu cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 25 Şubat 2026 Çarşamba AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 25 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

