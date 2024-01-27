Ay’ın Düşüşü (Moonfall) filminin konusu nedir? Ay’ın Düşüşü oyuncuları kimler? Ay'ın Düşüşü (Moonfall) filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Ay'ın Düşüşü filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Ay'ın Düşüşü filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

Ay’ın Düşüşü filmi 27 Ocak Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senarist ve yönetmenliğini Roland Emmerich üstlendiği film 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Ay’ın Düşüşü (Moonfall) filminin konusu nedir? Ay’ın Düşüşü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Ay’ın Düşüşü filminin konusu ve oyuncuları...

AYIN DÜŞÜŞÜ KONUSU NEDİR?

Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar.

AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Halle Berry - Jo Fowler

Patrick Wilson - Brian Harper

John Bradley - KC Houseman

Michael Peña - Tom Lopez

Charlie Plummer - Sonny Harper

Kelly Yu - Michelle

Donald Sutherland - Holdenfield

Eme Ikwuakor - Doug Davidson

Carolina Bartczak - Brenda Lopez

Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair

Stephen Bogaert - Albert Hutchings

Azriel Dalman - Sonny Child

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