Aykut Kocaman: Mourinho ilk geldiği gibi değil

Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile HT Spor ekranlarında buluştu. Efsane isimler, Çerçeve Özel programında Fenerbahçe'nin mevcut performansını ve Jose Mourinho'yu değerlendirdi.

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İşte efsane isimlerin Fenerbahçe değerlendirmesi:

🎙️ @ahmetselimkul: "Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?"



🔹 Aykut Kocaman: Fenerbahçe geçen seneye göre daha tehlikeli bir virajda, burayı geçerse son ana kadar yarışta kalır.

🔹 Oğuz Çetin: Fenerbahçe'de başarı için ortam oluşmuyor.

🔹 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin duyguya… pic.twitter.com/gixCPQflZM — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024

Aykut Kocaman: Bu sene o sene gibi gözüküyordu. Birincisi, seçimle beraber ciddi bir barış havası yakaladı Fenerbahçe. Bu uzun zaman sonra herkesin enerjisini yükseltti. İkincisi, hemen bunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nunda bir seçim oldu. Bundan önceki kötü bir federasyondu. Olumlu icraatları yoktu, sevimsiz bir federasyondu. En azından kişisel olarak bunu söyleyebilirim. Federasyonun değişmesi bazı şeylerin kabul edebilir kıldı Fenerbahçe için. Üçüncüsü, Jose Mourinho gibi önemli, kupa kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktör geldi. Fena da transferler yapılmadı. Galatasaray'ın da Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilmesi, Fenerbahçe için avantajdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin çekişeceği bir sezon olarak gözüküyordu. Nasıl oldu bilmiyorum ama şimdi 8 puanlık bir fark var. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin mutlak bir galibiyet serisi yakalaması gerekiyor. Oyuncuların enerjilerinden de azalma gözüküyor. Fenerbahçe şu an çok önemli bir virajda. Bu virajı geçebilirse yarışın içinde kalır gibi gözüküyor. Ama bu viraj, geçen seneye göre daha zorlu gözüküyor.

REKLAM Oğuz Çetin: Bizim hayalimizdeki Jose Mourinho bu değil. Oyun ve oyuncu üzerinde daha çok etki yaratması lazım. Son dönemde iletişim ve liderlik konusunda antrenörlerimizin çok geride kaldığını görüyorum. Rıdvan Dilmen: Okan Buruk ligimizi çok iyi biliyor. Jose Mourinho'ya da birinin bunu anlatması lazım. Ben sorunun dışarıda değil, içeride olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin duyguya ihtiyacı var. Aykut Kocaman: Buraya gelen yabancı teknik direktörler kendilerini yukarıda görüyorlar ve kolay sanıyorlar. Sonra buradaki zorlukları görünce bir duvara çarpma hali oluyor. Jose Mourinho'nun şu anki beden dilini ilk geldiği gündeki gibi yüksek öz güvenli görmüyorum. Şu anda çok sağlıklı gözükmüyor.