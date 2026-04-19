Aykutlu ailesinin acı günü
Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devrinden önce yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten Fercan Aykutlu vefat etti
Giriş: 19 Nisan 2026 - 12:29
Oturduğu sitenin spor salonunda fenalaşan Aykutlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Aykutlu'nun cenaze namazı yarın (20 Nisan) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak.
Aykutlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Aile Mezarlığına defnedilecek.
63 yaşında yaşama veda eden Aykutlu, evli ve 4 çocuk babasıydı.
